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برجك اليوم

Lebanon 24
13-12-2024 | 23:00
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الحمل
ركز اهتمامك على إنجاز مهامك، ولا سيما أن زملاءك يميلون إلى التعاون معك.

الثور
خفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة.

الجوزاء
حضورك لافت، ولا بدّ من أن تحقق انجازات مهمّة، لكن لا تضيّع الوقت بالأحلام، بل كن واقعياً ورتّب اولوياتك.
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السرطان
عالج كل المسائل المهنية بوعي وحكمة لأنك تحصد قريباً نتائج باهرة.

الأسد
أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك.

العذراء
لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك.

الميزان
مسألة مهنية تجعلك متوتراً بعـض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته.

العقرب
القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها.

القوس
تحصل على أموال غير منتظرة وتبتعد عن كل انواع المشاكسات والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً.

الجدي
جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقرّرة.

الدلو
قد تخوض مجالاً جديداً في العمل، وهذا لن يكون سهلاً فكن مستعداً لتحديات جديدة.

الحوت
عراقيل تفاقم وضعك المهني، وتنهار أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها، بسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة. (السومرية)



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