نزيل تسبب بالحريق.. تفاصيل جديدة عن "مأساة دار المسنين" في الأردن تتكشف (فيديو)

أعلنت مواقع أردنية ان السلطات تحقق مع مسن ستيني لإضرامه النار في مركز خاص لرعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الجمعة.



وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين "جمعية الأسرة البيضاء"، أمس الجمعة.



ووفق ما نقلت وكالة "بترا" للأنباء عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى فإن 111 نزيلا يقطن في المركز.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية أردنية فيديو لرجل يشعل النار في غطاء للنوم ويضعه على أريكة في مركز رعاية المسنين.

🚨عاجل | فيديو متداول للحظة حريق دار "الأسرّة البيضاء" لرعاية المسنين فجر اليوم الجمعة

✍️بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى حيث كانت هناك حادثة مشابهة بنفس هذه الدار قبل سنوات مضت

والسؤال يبقى‼️

✍️من يتحمل مسؤولية هذا الفعل وماهو الدور الذي يقع على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية… pic.twitter.com/wSynCxLON7 — قُرَيْشٍ (@Quriash911) December 13, 2024 Advertisement

وقالت مواقع أردنية إن السلطات تحقق مع المسن الذي أشعل الحريق وذلك تمهيدا لإحالته للمدعي العام لاستجوابه.



وتفقد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان صباح الجمعة، أوضاع المصابين جراء الحريق الذي نشب في دار رعاية المسنين.



ووجه المسؤول الأردني وزارة التنمية الاجتماعية لتأمين الحالات التي تم إخلاؤها إلى مراكز إيوائية أخرى بكامل احتياجاتهم من المستلزمات والرعاية اللازمة.(سكاي نيوز)





