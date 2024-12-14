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فريق طبي ينجح في زراعة يدّ مبتورة بالكامل لشاب

Lebanon 24
14-12-2024 | 10:13
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في إنجاز طبي جديد لفريق من أطباء مستشفى القصر العيني في مصر، نجح فريق طبي في المستشفى التابع لجامعة القاهرة، في عملية إعادة زرع يدّ مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما.

ونجحت وحدة جراحة التجميل والإصلاح في المستشفى في إعادة زرع يدّ مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما، حيث تم توصيل الأوردة والشرايين وكافة الأعصاب والأوتار الخاصة باليد المبتورة وتم إنجاز كافة التوصيلات الميكروسكوبية بشكل سريع واحترافي. (العربية)
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