فريق طبي ينجح في زراعة يدّ مبتورة بالكامل لشاب

Advertisement

في إنجاز طبي جديد لفريق من أطباء مستشفى القصر العيني في مصر، نجح فريق طبي في المستشفى التابع لجامعة القاهرة، في عملية إعادة زرع يدّ مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما.ونجحت وحدة جراحة التجميل والإصلاح في المستشفى في إعادة زرع يدّ مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 20 عاما، حيث تم توصيل الأوردة والشرايين وكافة الأعصاب والأوتار الخاصة باليد المبتورة وتم إنجاز كافة التوصيلات الميكروسكوبية بشكل سريع واحترافي. (العربية)