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منوعات
سقط عليهم سقف القهوة.. حادث مأساوي يودي بحياة 3 مواطنين
Lebanon 24
14-12-2024
|
23:00
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أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي لسقف أحد المقاهي الكائن بإحدى العقارات الكائنة بنطاق حي الجمرك – محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.
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وكلفت المستشارة مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة.
وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من دور أرضي ودور علوي غير مأهول بالسكان، و مطل على واجهتين، الأولى على شارع سوق الطباخين ومقسم إلى عدد ٢ محل كل منها له بابان على هذه الواجهة، والواجهة الأخرى مطلة علي شارع جانبي متفرع من الأول ويوجد بها المدخل الرئيسي للعقار، وبمعاينة المحل الذي وقع به الانهيار تبين أنه "مقهى" مكون من ثلاث باكيات وقد انهار السقف بالباكية الوسطى، وأن السقف بوضعه الراهن مكون من عروق خشبية - يظهر بها تآكل شديد - حامله لأجزاء من الخرسانة، وأن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3أخرين من رواد المقهى الذين تصادف تواجدهم به وقت الحادث.
كما كشفت المعاينة - في ضوء إفادة المختصين بالحي - أن العقار قد سبق وصدر له قرار من لجنة المنشئات الآيلة للسقوط بهدم الدور الأول العلوي مع ترميم الدور الأرضي بترميم الحوائط، وتم إعادة عرض العقار على اللجنة في عام 2023متضمن ضرورة سرعة تنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن.
(اليوم السابع)
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