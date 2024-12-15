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داخل المستشفى.. طبيب يطعن رجلاً بسكين ويلوذ بالفرار!

Lebanon 24
15-12-2024 | 05:49
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في حادثة أثارت استغراب الكوادر الطبية في العراق ، أقدم طبيب على طعن مواطن بسكين، في إحدى المستشفيات شمال العراق بعد شجار نشب بين الطرفين ليلوذ بعدها بالفرار.

وقال أحد الأطباء في مستشفى قضاء طوزخورماتو جنوب ، لـ"إرم نيوز"، إن "شجارًا نشب بين طبيب وأحد المراجعين للمستشفى، في ساعة متأخرة من الليل داخل قسم الأشعة والسونار، وصل حد الاشتباك بالأيادي بين الطرفين".
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وأضاف، أن "الطبيب أقدم على طعن المريض بوساطة سكين بثلاث طعنات في منطقة البطن، ما أدى إلى تضرر كبير في كلى المريض، الذي كان في الأصل مكسور اليد، وهو يرقد الآن في العناية المركزة".

وأشار، الطبيب، إلى أن "الطبيب لاذ بالفرار من المستشفى لمكان مجهول بعد عملية طعن المواطن ورؤيته لدمائه تسيل على الأرض، واستغل الوقت الذي استغرقته الشرطة المكلفة بحماية المستشفى للفرار".

وبدأت الشرطة العراقية بعمليات بحث وتحرٍّ في محاولة الوصول إلى مكان اختباء الطبيب الجاني، بهدف القبض عليه وفق أوامر قبض صدرت من القضاء العراقي.
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