Advertisement

منوعات

بعد إبلاغه عن مخالفات قانونية بالشركة.. باحث في "OpenAI" جثة داخل شقته!

Lebanon 24
15-12-2024 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1293034-638698722162844435.jpeg
Doc-P-1293034-638698722162844435.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثرت السلطات الأميركية على جثة سوشير بالاجي، داخل شقته في سان فرانسيسكو.

 وسوشير بالاجي، هو باحث في شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" كان أبلغ عن مخالفات قانونية بالشركة.
Advertisement

و بحسب تقارير لوسائل إعلام، اكتُشفت جثة بالاجي (26 عامًا) يوم 26 تشرين الثاني الماضي، بعدما قالت الشرطة إنها تلقت اتصالا هاتفيا يطلب منها التحقق من سلامته .

وانتقد بالاجي في الأشهر الأخيرة علنًا ممارسات "OpenAI" مطورة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي". وتخوض الشركة العديد من الدعاوى القضائية على خلفية ممارستها المتعلقة بجمع البيانات.

وزعم بالاجي، في مقابلة مع صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأميركية في تشرين الأول الماضي، أن الشركة انتهكت قانون حماية الملكية الفكرية الأميركي أثناء تطويرها "شات جي بي تي".

وترك بالاجي عمله لدى "OpenAI" في آب.

وجاء في التقرير الخاص بالمقابلة، أن بالاجي، بعدما عمل باحثًا لدى "OpenAI" لمدة أربع سنوات، توصل إلى أن استخدام الشركة للبيانات المحمية بموجب قانون الملكية الفكرية ينتهك القانون، وإلى أن التقنيات مثل "شات جي بي تي" تدمر الإنترنت.

وتعليقًا على خبر وفاة بالاجي، وصف متحدث باسم "OpenAI"، في بيان، الأمر بـ"المحزن للغاية"، بحسب شبكة "CNBC" للأخبار. (العربية) 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:40 | 2024-12-15
08:52 | 2024-12-15
07:50 | 2024-12-15
05:49 | 2024-12-15
03:20 | 2024-12-15
23:00 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24