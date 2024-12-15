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منوعات
بعد إبلاغه عن مخالفات قانونية بالشركة.. باحث في "OpenAI" جثة داخل شقته!
Lebanon 24
15-12-2024
|
08:03
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عثرت السلطات الأميركية على جثة سوشير بالاجي، داخل
شقته في سان فرانسيسكو.
و
سوشير بالاجي،
هو باحث في شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" كان أبلغ عن مخالفات قانونية بالشركة.
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و بحسب تقارير لوسائل إعلام، اكتُشفت جثة بالاجي (26 عامًا) يوم 26 تشرين الثاني الماضي، بعدما قالت الشرطة إنها تلقت اتصالا هاتفيا يطلب منها التحقق من سلامته .
وانتقد بالاجي في الأشهر الأخيرة علنًا ممارسات "OpenAI" مطورة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي". وتخوض الشركة العديد من الدعاوى القضائية على خلفية ممارستها المتعلقة بجمع البيانات.
وزعم بالاجي، في مقابلة مع صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأميركية في تشرين الأول الماضي، أن الشركة انتهكت قانون حماية الملكية الفكرية الأميركي أثناء تطويرها "شات جي بي تي".
وترك بالاجي عمله لدى "OpenAI" في آب.
وجاء في التقرير الخاص بالمقابلة، أن بالاجي، بعدما عمل باحثًا لدى "OpenAI" لمدة أربع سنوات، توصل إلى أن استخدام الشركة للبيانات المحمية بموجب قانون الملكية الفكرية ينتهك القانون، وإلى أن التقنيات مثل "شات جي بي تي" تدمر الإنترنت.
وتعليقًا على خبر وفاة بالاجي، وصف متحدث باسم "OpenAI"، في بيان، الأمر بـ"المحزن للغاية"، بحسب شبكة "CNBC" للأخبار. (العربية)
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