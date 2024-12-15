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هلع كبير في حفل زفاف.. أسد يهاجم المدعوين بعد فقدان السيطرة عليه (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2024 | 14:00
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شهدت إحدى حفلات الزفاف في مدينة طرابلس الليبية حادثة غريبة تسببت بحالة من الهلع بين الحضور، بعدما أحضر أحد المواطنين أسدًا يملكه إلى الخيمة التي أقيم فيها الحفل.
,أثار صوت الموسيقى الصاخبة غضب الأسد، ما جعل صاحبه يفقد السيطرة عليه.
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وفي لحظات من الفوضى، هاجم الأسد عددًا من المدعوين قبل أن يهرب إلى خارج الخيمة.

ورغم حالة الذعر التي سيطرت على المكان، لم يتم تسجيل أي إصابات بين الحاضرين.(lbc) 


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