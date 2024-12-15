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مرض غامض وخطير يصيب نجل فنان شهير.. وهكذا علق الأخير (صورة)

Lebanon 24
15-12-2024 | 16:00
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يعيش الفنان المصري عمرو وهبة، أوقات صعبة في ظل تواجد نجله يحيى في المستشفى منذ شهر، من أجل متابعة حالته الصحية وتشخيص المرض الذي يعاني منه.

وأعلن  وهبة قبل أكثر من أسبوعين عن مرض نجله يحيى، بعدما نشر مجموعة من الصور للأخير في المستشفى، واكتفى بالتعليق عليها قائلا "المستقبل الجيد يحتاج إلى ذكريات سيئة".
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ونشر بعدها عدة صور لحياته مؤخرا، وهو يصطحب نجله من أجل زيارة الأطباء، أو الحصول على الدواء، دون أن يكشف عن طبيعة ما يعانيه نجله.

زاد الأمر غموضا ما دفع المتابعين للبحث عما يعانيه الطفل الصغير، ليقرر الفنان المصري الكشف عما يجري خلال الأسابيع الأخيرة.

وعبر خاصية القصص المصورة على "إنستغرام"، كتب عمرو وهبة رسالة مطولة قال فيها: "شكرا لكل حد عارف أن يحيى تعبان وسأل أو اتكلم أو كتب كومنت واتصل.. وأنا بعتذر إني مش بعرف ومش هعرف أرد على كل الناس".

وكشف أنه منذ شهر كامل يتداول تفاصيل الحالة مع الأطباء والأهل والأصدقاء قائلا: "احنا لسه معرفناش بالضبط إيه المشكلة ولا علاجها.. اللي عارفينه بس إن مشكلة في المناعة حصلت له بسبب الكوفيد".

عمرو وهبة وجه الشكر لكل من اهتم، مؤكدا على أنه يتابع الحالة مع أطباء أدوا ما عليهم بشكل كامل، ولديهم اهتمام كبير بالحالة، وبالتالي هو لا يحتاج إلى ترشيح أطباء جدد.

واختتم الفنان المصري رسالته معلقا: "هي حاجة بتاخد وقت في التشخيص.. ونتمنى طبعا ميطلعش فيه حاجه أصلا.. وربنا يلطف ويخف وخلاص.. ومش عايز أعرف ده إيه". (العربية) 

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