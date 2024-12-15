بعد فرض مشهد عنيف على ممثلة قاصر .. "سينيماتيك فرانسيز" تُلغي عرض هذا الفيلم

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وقالت المؤسسة في منشور عبر منصة "إكس": "من أجل تهدئة النفوس، تُلغي السينماتيك فرانسيز عرض فيلم لاست تانغو إن باريس الذي كان مقررًا الأحد عند الساعة الثامنة مساء"، مضيفة أنّ "سلامة جمهورنا وموظفينا تأتي قبل كل الاعتبارات الأخرى".ويتناول الفيلم الذي يعود إلى عام 1972، علاقة تجمع بين أرمل أميركي وامرأة شابة التقى بها في باريس.ويتضمّن الفيلم مشهد اغتصاب أثار غضب الفاتيكان، ودخل تاريخ السينما قبل أن يُصبح بعد سنوات رمزًا للعنف الجنسي في المجال السينمائي.ومع أنّ المشهد يتضمّن محاكاة لهذا الفعل الجنسي، إلا أنّه فُرض على الممثلة التي كانت قاصرًا آنذاك وأثّر نفسيًا عليها.وفور طرح الفيلم آنذاك، تحدّثت شنيدر عن الموضوع، مشيرة إلى "اغتصاب" من الممثل والمخرج الذي قرّر تصوير المشهد من دون أخذ موافقتها.وندّدت الممثلة جوديت غودريش، أحد وجوه حركة "مي تو" في فرنسا، بقرار عرض الفيلم مجددًا، مستنكرة خصوصًا عدم احترام الممثلة التي تُوفيت عام 2011.وأشارت نقابة "SFA-CGT" إلى أن "تصوير مشهد اغتصاب وعرضه أمر مرفوض"، مضيفة: "اليوم، لدينا إدراك. لا يمكننا التظاهر بعدم فهم أبعاد مشهد الاغتصاب هذا". (العربي)