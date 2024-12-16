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جريمة تقشعر لها الأبدان.. تخلص من أولاده الـ 4 وعاد إلى النوم

Lebanon 24
16-12-2024 | 02:10
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فاجأ الجزائري الذي قتل وأحرق أطفاله الأربعة، الرَّأي العام، بعدما أدلى بتصريحات فظيعة حول تفاصيل جريمته، منها أنه اصطحبهم في نزهة قبل أن يُقدم على فعلته ويعود إلى المنزل ليغطَّ في النوم.

فخلال استعراض تفاصيل الجريمة التي وقعت في غرداية (612 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، أمام محكمة الولاية أمس الأحد تكشفت تفاصيل مرعبة.
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فقد تبين أن زوجة القاتل اتصلت بمصالح الدرك الوطني لتبلغهم بأن زوجها قتل أبناءه من زوجته الأولى، وأنه في المنزل يغط في النوم قرير العين.

فانتقلت القوى الأمنية إلى المكان وألقت القبض عليه.

نزهة و5 ليترات من البنزين
في حين اعترف الجاني بارتكاب الجريمة عند التحقيق معه. وكشف أنه قرر أخذ أبنائه الأربعة ("خ.أ" 11 سنة وشقيقه التوأم "خ.و" و"خ.أ" 5 سنوات "خ.ع" 4 سنوات)، في نزهة إلى واد نشو، بولاية غرداية، بسيارة خاصّة، حاملا معه 5 لترات من البنزين. كما أقر بأنه حين وصل خنق الصغار وألقى البنزين عليهم وأشعلهم.

كذلك أكدت التحريات أن السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأربعة هو الخنق باليد والحرق بسائل قابل للاشتعال واستنشاق بقوة للدخان.
رمى الجثث
كما تبين أنه بعد حرقهم، رمى الجثث قرب بالوعة للصرف الصحي طور الإنجاز، ثم ابتعد عن المكان وترك سيارته هناك، بعد أن تخلص من هاتفه النقال، وعاد إلى العاصمة.

ومن بين التصريحات الصادمة للمتهم، أنه عاد إلى بيت زوجته الثانية، وأخبرها بفعلته، وخلد إلى النوم.

فما كان من الزوجة المصدومة إلا أت اتصلت بالشرطة.

هذا وسيواجه الجاني، بحسب وكيل الجهورية تهمة جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد على الفروع، فضلا عن التعذيب وارتكاب أعمال وحشية وجناية الاغتيال مع التماس أمر إيداع.(العربية)

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