رقم مميز.. بيع لوحة سيارة بأكثر من مليون دولار

تخطى سعر بيع رقم مميز للوحة سيارة في الأردن مليون دولار، بعد انتهاء المزاد العلني الذي طرحته إدارة ترخيص السائقين والمركبات الأردنية على الرقم المميز "1-44".



وبلغ سعر البيع النهائي للرقم 1 ترميز 44، بعد احتساب الضريبة 852 ألفا و600 دينار أي حوالي 1.201 مليون دولار، فيما انتهى المزاد عند مبلغ 735 ألف دينار حوالي 1.035 مليون دولار، ولم يعرف بعد اسم مشتري اللوحة.

Advertisement

وأعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية الأردنية في وقت سابق، طرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني، والمعلن عنها في موقع الإدارة الإلكتروني، ومن المقرر أن ينتهي آخر مزاد يوم الخميس المقبل.



وتشترط إدارة ترخيص السواقين والمركبات على من يرسو عليه المزاد دفع قيمة المزاد خلال مدة لا تزيد على 15 يوميا من تاريخ إحالة المزاد عليه، ويلزم الفائز بالمزاد، بدفع 10% من قيمة المزاد.



ويحق الاشتراك بالمزاد العلني من أي مكان لكل من يحمل رقما وطنيا أردنيا أو من يحمل رقما شخصيا من الجنسيات الأخرى، على أن يتم دفع بدل ثمن الأرقام المميزة والرسوم والضرائب المقررة من قبل من يرسو علية المزاد.(روسيا اليوم)







