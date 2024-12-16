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رحلة استجمام تحوّلت إلى رعب.. نجاة زوجين من مصير مجهول في عرض البحر

Lebanon 24
16-12-2024 | 04:31
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واجه زوجان سعوديان صراعاً طويلاً من أجل البقاء، وذلك بعدما قضيا أكثر من 5 ساعات عائمين في عرض البحر، إثر سقوطهما من لوح التزلج في خليج باتايا.

فقد تحولت رحلة استجمام إلى رعب، بعد أن استأجر الزوجان، عبد الرحمن العامري (26 عاماً) وأثير سعيد العمري (26 عاماً)، لوح تزلج لمدة ساعة، من أجل الاستمتاع بالبحر، لكنهما تأخرا عن الموعد المحدد، ما استدعى خروج فريق البحث من مكتب التأجير.
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ليتم العثور على الزوج بعد عدة ساعات، مرهقاً على الشاطئ.

فيما أوضح عبد الرحمن أنه قرر السباحة بمفرده إلى الشاطئ من أجل طلب المساعدة بعدما انقلبت الدراجة المائية.

وكانت السلطات التايلاندية تلقت بلاغا في وقت متأخر من ليلة 14 الشهر الحالي، حول الحادث. فأرسلت على الفور فرق الإنقاذ، التي نجحت في العثور على الزوجة عائمة على بُعد حوالي كيلومترين من الساحل.

لكن رغم معاناتها من البرد والإرهاق، ساعدتها سترة النجاة على البقاء عائمة حتى وصول فرق الإنقاذ.(العربية)

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