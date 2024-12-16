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كاميرا مخفية.. القبض علي متهم بتصوير زميلته أثناء تبديل ملابسها

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:25
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ألقت مديرية أمن الجيزة في مصر، القبض على عامل، لاتهامه بتصوير زميلته أثناء تبديل ملابسها، بمحل عملهما، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، لابتزاز المجني عليها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة اتهمت فيه زميلها بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة، وذكرت أن المتهم ابتزها بمقطع الفيديو، للاستجابة لمطالبه.
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تمكن رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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