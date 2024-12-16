مقتل رجل وزوجته.. اليكم تفاصيل الجريمة

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية في مصر، من ضبط عاطلين وذلك لقيامهم بقتل شخص وزوجته داخل منزلهما لسرقة مبلغ مالي، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من تلقيه بلاغ من سيدة بالعثور على والدها ووالدتها مقتولين داخل المنزل، بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)