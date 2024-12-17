لن تصدقوا... مؤثرات على "تيك توك" يستغلن أطفالهن في التسول والعنف

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وقامت السلطات الأمنية بالمغرب بالقبض على عدد من المشاهير المغاربة، كانت آخرهم عائشة الصرايدي، الشهيرة بلقب "هيام ستار" وزوجها، بعد إثارتها الجدل بفيديوهات على المنصات الاجتماعية ظهرت فيها تحت تأثير المخدرات والكحول وهي تعنف أطفالها.ولازالت موجة الاعتقال التي شنتها السلطات الأمنية بالمغرب، تثير الجدل في البلاد، بعد انتشار صور ومقاطع الأطفال على الوسائل الرقمية، لأغراض مخلة بالحياء وكذلك للتسول، وبمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة.ولم يتوقف الأمر عند استغلال الأطفال من ذويهم، بل تم استدعاء المؤثرة شهيرة "أم جيهان"، للمثول أمام النيابة العامة بقصد التحقيق معها حول استغلال طفلتها بالتبني من ذوي الإعاقة في التسول على منصة "تيك توك". (العربية)