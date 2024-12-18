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منوعات
تعرّفوا إلى الأبراج الأكثر والأسوأ حظا في الـ 2025.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
18-12-2024
|
00:37
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مع بدء العد التنازلي لعام 2025، إليكم توقعات الأبراج في السنة الجديدة على كل الأصعدة، وتأثير اصطفاف الكواكب الفلكية على الأبراج الترابية والهوائية والمائية والنارية.
هالة حافظ، خبيرة الأبراج الفلكية، قالت إن هناك أبراج سيحدث لها تغيرات جذرية للأفضل وهناك أبراج ستعاني في 2025 نتيجة لوجود بعد الكواكب في منازلهم التي تحدث زوايا فلكية معينة.
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الأبراج المحظوظة في 2025
أوضحت حافظ أنه من ضمن الأبراج المحظوظة في السنة الجديدة ، برج الثور الذي سيتغير للأفضل ويتفوق بعدما عانى لمده 7 سنوات مع كوكب أورانوس، وسوف يجد تطورا ملموسا.
وأضافت أن برج القوس ايضًا من الأبراج المحظوظة في 2025 ولديه تغيرات جميلة على الصعيد العملي والحياة الشخصية، وايضًا برج الأسد وبرج الجوزاء.
الأبراج الأقل حظًا في 2025
وأشارت إلى أن هناك بعض الأبراج يجب أن تأخذ حذرها في 2025، سيكون لديهم الأموال ولكن الأمور الحياتية والعائلية صعبة مع وجود مشاكل تعكر صفو ذهنهم معظم الوقت وهم: برج الجدي سنة 2025 ستحتاج منه بذل المجهود الكبير والهدوء والتحكم في الأعصاب.
برح الحمل لديه الموال الكثيرة ولكن هناك قضايا ودروس قاسية له بفعل وجود كوكب زحل في برجه، وايضًا برج الميزان لديه معاناة في عدة أمور هذا العام، وبرج الدلو الذي يوجد بلوتو فيه.(المصري اليوم)
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