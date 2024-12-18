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بث مباشر يوثق لحظات وقوع حادث مروع لامرأة تركية.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2024 | 01:42
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تسبب انشغال امرأة تركية ببث مباشر خلال قيادتها لسيارتها في منطقة نائية بولاية آيدن الواقعة غربي تركيا، بانقلاب مركبتها في منحدر صخري، لكن المفارقة أن متابعي البث المباشر هم من أنقذوها بعد الحادث المميت.

وتصدرت السيدة التركية التي تدعى نارين أومور، مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لاسيما أنها كانت تقوم ببث مباشر باستخدام هاتفها المثبت أمامها في السيارة أثناء قيادتها ليلًا على طريقٍ ريفي. وبينما كانت تقود السيدة البالغة من العمر 55 عاماً في أجواء ضبابية، فقدت السيطرة على السيارة عند منعطف لم تنتبه إليه بسبب انشغالها بالبث، ما أدى إلى سقوط السيارة في منحدر يبلغ عمقه 10 أمتار.

ومن حسن حظ السيدة الخمسينية، فقد استمر البث المباشر أثناء انقلاب السيارة، وتمكن متابعوها من رؤية الحادث وسماع استغاثاتها بعد استقرار السيارة في قاع المنحدر.
 
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وقام المتابعون بإبلاغ فرق الطوارئ على الفور، مع تحديد الطريق الذي كانت تسير فيه والموقع التقريبي للحادث، حيث ساعد هذا التدخل السريع فرق الإنقاذ على الوصول إلى الموقع بسرعة، إذ تمكنوا من إخراج السيدة العالقة داخل السيارة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أومور تخضع حاليًّا للعلاج وحالتها مستقرة، فيما تعرضت سيارتها لأضرار كبيرة جراء الحادث.

وأشارت التقرير إلى أن الحادث كان يمكن تجنبه لو لم تنشغل السيدة بالبث المباشر أثناء القيادة، إلا أن البث ذاته كان السبب في إنقاذ حياتها بفضل تفاعل متابعيها.(العربية)

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