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في مصر.. وفاة مدمن داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان

Lebanon 24
18-12-2024 | 03:30
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاة شاب داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتبين من خلال التحريات الأولية أنه كان مدمن للمواد المخدرة، ويعاني من أحد الأمراض، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
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وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل مركز لعلاج الإدمان في منشأة القناطر.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يتلقى العلاج بالمركز، وفارق الحياة، وتبين أنه كان يعاني من أحد الأمراض.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المركز غير مرخص، وتم ضبط المتهمين المسؤولين عن إدارته، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
(اليوم السابع)
 
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