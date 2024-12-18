فيديو غريب... رجل يقود سيارته على طريقة "سوبرمان"!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لرجل يقود عربته على طريقة "سوبرمان" في الهند.



وكان الرجل ينقل ألواحًا خشبية، مما لم يترك له مكانًا للجلوس داخل العربة، فاختار أن يتمدد فوق الألواح في وضعية أطلق عليها رواد الإنترنت اسم "وضعية سوبرمان". (سبوتنيك)

📹 انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق عربة في الهند يتحرك بطريقة غريبة على جسر مزدحم. كان الرجل ينقل ألواحًا خشبية، مما لم يترك له مكانًا للجلوس داخل العربة، فاختار أن يتمدد فوق الألواح في وضعية أطلق عليها رواد الإنترنت اسم "وضعية سوبرمان". pic.twitter.com/9xGoOk1JqD — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 18, 2024 Advertisement