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فيديو غريب... رجل يقود سيارته على طريقة "سوبرمان"!

Lebanon 24
18-12-2024 | 07:35
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لرجل يقود عربته على طريقة "سوبرمان" في الهند.

وكان الرجل ينقل ألواحًا خشبية، مما لم يترك له مكانًا للجلوس داخل العربة، فاختار أن يتمدد فوق الألواح في وضعية أطلق عليها رواد الإنترنت اسم "وضعية سوبرمان". (سبوتنيك)
 
 
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