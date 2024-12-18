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تنشق غاز الضحك وقاد بسرعة عاليه فقتل رفاقه.. هذا ما حصل مع 3 أصدقاء (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2024 | 09:58
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حكمت محكمة أكسفورد كراون بالسجن تسع سنوات على توماس جونسون، البالغ من العمر 19 عامًا، بعد اعترافه بتسبب في وفاة ثلاثة من أصدقائه جراء حادث سير وقع في حزيران من العام الماضي. جونسون كان قد استنشق أكسيد النيتروز من خلال البالونات أثناء قيادته سيارته بسرعة تتجاوز 100 ميل في الساعة على طريق سرعته المحددة 30 ميلًا في الساعة في مارشام، أوكسفوردشاير.
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الحادث أسفر عن وفاة دانييل هانكوك (18 عامًا)، إيثان جودارد (18 عامًا)، وإليوت بولين (17 عامًا) بعد أن فقد جونسون السيطرة على سيارته من طراز بي إم دبليو، ليصتدم بشجرة. وقبل وقوع الحادث، تم تصوير المراهقين وهم يضحكون ويمررون عبوات أكسيد النيتروز داخل السيارة، بينما كان جونسون يستنشق غاز الضحك.

تسبب الحادث في دمار حياة ثلاث عائلات، حيث وصف أفراد أسر الضحايا جونسون بالمراهق المغرور الذي استخف بحياة أصدقائه. وأكدوا في بيانهم أنه يجب على الجميع تعلم الدرس من هذه المأساة وأن لا يكونوا سائقين متفاخرين بحياة الآخرين.

في محكمة أكسفورد كراون، قالت القاضية إيما نوت لجونسون إن شخصيته ستظل مرتبطة إلى الأبد بخطئه في مرحلة المراهقة، لكن لديه الفرصة لإعادة كتابة تعريفه في المستقبل.

كما أظهرت التحقيقات أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، وأن نظام التحكم الإلكتروني في استقرار السيارة تم تعطيله عمدًا، مما يضيف مزيدًا من القلق حول تصرفات السائق. (daily mail)
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