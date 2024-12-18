15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تنشق غاز الضحك وقاد بسرعة عاليه فقتل رفاقه.. هذا ما حصل مع 3 أصدقاء (فيديو)
Lebanon 24
18-12-2024
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
حكمت محكمة أكسفورد كراون بالسجن تسع سنوات على توماس جونسون، البالغ من العمر 19 عامًا، بعد اعترافه بتسبب في وفاة ثلاثة من أصدقائه جراء حادث سير وقع في حزيران من العام الماضي. جونسون كان قد استنشق أكسيد النيتروز من خلال البالونات أثناء قيادته سيارته بسرعة تتجاوز 100 ميل في الساعة على طريق سرعته المحددة 30 ميلًا في الساعة في مارشام، أوكسفوردشاير.
Advertisement
الحادث أسفر عن وفاة دانييل هانكوك (18 عامًا)، إيثان جودارد (18 عامًا)، وإليوت بولين (17 عامًا) بعد أن فقد جونسون السيطرة على سيارته من طراز بي إم دبليو، ليصتدم بشجرة. وقبل وقوع الحادث، تم تصوير المراهقين وهم يضحكون ويمررون عبوات أكسيد النيتروز داخل السيارة، بينما كان جونسون يستنشق غاز الضحك.
تسبب الحادث في دمار حياة ثلاث عائلات، حيث وصف أفراد أسر الضحايا جونسون بالمراهق المغرور الذي استخف بحياة أصدقائه. وأكدوا في بيانهم أنه يجب على الجميع تعلم الدرس من هذه المأساة وأن لا يكونوا سائقين متفاخرين بحياة الآخرين.
في محكمة أكسفورد كراون، قالت القاضية إيما نوت لجونسون إن شخصيته ستظل مرتبطة إلى الأبد بخطئه في مرحلة المراهقة، لكن لديه الفرصة لإعادة كتابة تعريفه في المستقبل.
كما أظهرت التحقيقات أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، وأن نظام التحكم الإلكتروني في استقرار السيارة تم تعطيله عمدًا، مما يضيف مزيدًا من القلق حول تصرفات السائق. (daily mail)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
15:54 | 2024-12-17
17/12/2024 03:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
02:45 | 2024-12-18
18/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
04:51 | 2024-12-18
18/12/2024 04:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
15:40 | 2024-12-17
17/12/2024 03:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
15:37 | 2024-12-17
17/12/2024 03:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2024-12-18
لمدة 100 ساعة ولسبب غريب جداً.. نجم اليوتيوب الأكثر متابعة في العالم يستأجر الأهرامات!
10:49 | 2024-12-18
بالفيديو: ترامب يلفت الأنظار بتسريحة شعر جديدة.. شاهدوا كيف بدا
10:44 | 2024-12-18
جريمة عائلية مرعبة.. العثور على خمسة قتلى وإصابة مراهق
07:35 | 2024-12-18
فيديو غريب... رجل يقود سيارته على طريقة "سوبرمان"!
07:04 | 2024-12-18
3 أشقاء قتلوا شقيقتهم... وهكذا تخلصوا من جثتها!
05:55 | 2024-12-18
قتل 3 أشخاص.. تعرّفوا على القاتل
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
18/12/2024 21:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
18/12/2024 21:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
18/12/2024 21:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24