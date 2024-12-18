جريمة عائلية مرعبة.. العثور على خمسة قتلى وإصابة مراهق

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عثرت الشرطة في ولاية يوتا الأميركية على خمسة أفراد من عائلة واحدة قتلى داخل منزلهم في مدينة ويست فالي، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عامًا، بينما نُقل مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا إلى المستشفى إثر إصابته بطلق ناري.وأكدت المتحدثة باسم الشرطة، روكسان فاينوكو، أن الحادث وقع داخل المنزل ولا يشتبه بوجود طرف خارجي. وأضافت أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث، حيث تواجه السلطات تحديات في التواصل مع المراهق المصاب للحصول على معلومات إضافية.بدأت الشرطة تحقيقاتها بعد تلقيها بلاغًا من قريب للعائلة، حاول دون جدوى التواصل مع امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا كانت تعيش في المنزل. وعُثر على الجثث لاحقًا، بينما تم العثور على المراهق في المرآب.وأشارت السلطات إلى أن التحقيق يشمل جمع الأدلة من مسرح الجريمة، واستجواب الجيران، وتحليل كاميرات المراقبة لمعرفة المزيد حول ما حدث. (CBS)