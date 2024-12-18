15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة عائلية مرعبة.. العثور على خمسة قتلى وإصابة مراهق
Lebanon 24
18-12-2024
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثرت الشرطة في ولاية يوتا الأميركية على خمسة أفراد من عائلة واحدة قتلى داخل منزلهم في مدينة ويست فالي، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عامًا، بينما نُقل مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا إلى المستشفى إثر إصابته بطلق ناري.
Advertisement
وأكدت المتحدثة باسم الشرطة، روكسان فاينوكو، أن الحادث وقع داخل المنزل ولا يشتبه بوجود طرف خارجي. وأضافت أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الحادث، حيث تواجه السلطات تحديات في التواصل مع المراهق المصاب للحصول على معلومات إضافية.
بدأت الشرطة تحقيقاتها بعد تلقيها بلاغًا من قريب للعائلة، حاول دون جدوى التواصل مع امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا كانت تعيش في المنزل. وعُثر على الجثث لاحقًا، بينما تم العثور على المراهق في المرآب.
وأشارت السلطات إلى أن التحقيق يشمل جمع الأدلة من مسرح الجريمة، واستجواب الجيران، وتحليل كاميرات المراقبة لمعرفة المزيد حول ما حدث. (CBS)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
15:54 | 2024-12-17
17/12/2024 03:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
Lebanon 24
هذا ما تشهده الضاحية ليلاً
02:45 | 2024-12-18
18/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
Lebanon 24
يقع في أحد الأبراج.. ابنة عاصي الحلاني تزين شجرة الميلاد داخل منزل العائلة في دبي (صور)
04:51 | 2024-12-18
18/12/2024 04:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
Lebanon 24
في أجواء ميلادية… شاهدوا أحدث إطلالة لمعتصم النهار وعائلته (صورة)
15:40 | 2024-12-17
17/12/2024 03:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
Lebanon 24
سفينة أميركية تحصل على الموافقة للرسو في مرفأ بيروت.. هذا ما تحمله
15:37 | 2024-12-17
17/12/2024 03:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2024-12-18
لمدة 100 ساعة ولسبب غريب جداً.. نجم اليوتيوب الأكثر متابعة في العالم يستأجر الأهرامات!
10:49 | 2024-12-18
بالفيديو: ترامب يلفت الأنظار بتسريحة شعر جديدة.. شاهدوا كيف بدا
09:58 | 2024-12-18
تنشق غاز الضحك وقاد بسرعة عاليه فقتل رفاقه.. هذا ما حصل مع 3 أصدقاء (فيديو)
07:35 | 2024-12-18
فيديو غريب... رجل يقود سيارته على طريقة "سوبرمان"!
07:04 | 2024-12-18
3 أشقاء قتلوا شقيقتهم... وهكذا تخلصوا من جثتها!
05:55 | 2024-12-18
قتل 3 أشخاص.. تعرّفوا على القاتل
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
18/12/2024 21:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
18/12/2024 21:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
18/12/2024 21:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24