لمدة 100 ساعة ولسبب غريب جداً.. نجم اليوتيوب الأكثر متابعة في العالم يستأجر الأهرامات!

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وقال نجم اليوتيوب العالمي خلال مشاركته في حلقة بودكاست مع "Noah Lyles" تم عرض فيديو قصير منها مدته 46 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "استأجر الأهرامات المصرية".وأضاف نجم اليوتيوب الأكثر متابعة في العالم أنه "أجرى محادثات مع الحكومة المصرية وسمحوا له باستئجار أهرامات الجيزة الثلاثة لمدة 100 ساعة وأنه بموجب الاتفاق سيكون حرا في استكشاف أي مكان داخل الأهرامات".وقال مستر بيست البالغ من العمر 26 عاما إنه "متحمس لخوض تلك الجربة والعثور على الأسرار الخاصة داخل الأهرامات ورؤية جميع الغرف والمقابر والممرات داخل الأهرامات" متوقعا أن يستكشف أشياء داخل الأهرامات المصرية لم يصل إليها أحد من قبل وأن ينقلها للمشاهد لأول مرة.وكشف أن أصدقائه الذين سيخوضون معه تلك المغامرة لاستكشاف الأهرامات يخططون "لصيد الأشباح" ويجهزون معهم "جميع الأدوات لاستشعار الأشباح والأشياء التي لم يتم تصويرها من قبل".وقال في تقديمه لحلقة المدينة التي توجد تحت الأرض "‏على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها شيء من المستقبل مباشرة إلا أن هذه المدينة مبنية داخل منجم يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام، ومع وجود عدد لا يحصى من الأنفاق والغرف المجهولة، من يدري ما هي الأهوال التي سنواجهها؟‏". (روسيا اليوم)