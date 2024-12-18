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لدغته خطيرة.. القضاء على "الدبور القاتل" في هذا البلد

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:37
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أُعلن في الولايات المتحدة القضاء على أكبر الدبابير في العالم، وهي سلالة غازية يطلق عليها اسم "الدبور القاتل".

وأطلق اسم "الدبور القاتل" على هذا النوع من الحشرات بسبب لدغتها الخطيرة وقدرتها على الفتك بخلية نحل العسل في غضون ساعات.
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وجاء إعلان الولايات المتحدة بالقضاء على "الدبور القاتل" بعد 5 سنوات من رصده لأول مرة في ولاية واشنطن بالقرب من الحدود الكندية.

وأعلنت وزارتا الزراعة في واشنطن والولايات المتحدة عن القضاء على هذه الحشرة أمس الأربعاء، قائلتين إنه لم يتم رصد أي اكتشاف للدبور الشمالي العملاق في واشنطن منذ عام 2021.

وقال سفين سبيشيجر، مدير برنامج الآفات في وزارة الزراعة بولاية واشنطن، في مؤتمر صحفي افتراضي: "يجب أن أخبركم، بصفتي عالم حشرات، فأنا أقوم بهذا العمل لأكثر من 25 عاما حتى الآن، وهو يوم نادر عندما يتمكن البشر من الفوز على الحشرات".

وجذبت الدبابير، التي يمكن أن يبلغ طولها 2 بوصة (5 سنتيمترات) وكانت تسمى سابقا الدبابير الآسيوية العملاقة، الانتباه في عام 2013، عندما قتلت 42 شخصا في الصين وأصابت 1675 شخصا بجروح خطيرة.

وفي الولايات المتحدة، يموت حوالي 72 شخصا سنويا بسبب لسعات النحل والدبابير كل عام، وفقا لبيانات المعاهد الوطنية للصحة.(سكاي نيوز)

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