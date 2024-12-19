في حادث مرور بباريس... مصرع عارضة أزياء روسية معروفة

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توفيت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية الروسية المعروفة سفيتلانا سافيتسكايا بشكل مأساوي في باريس عن عمر يناهز 34 عاما.ولقيت مصرعها نتيجة حادث مروري في مطلع كانون الاول 2024، لكن لم يعرف سبب الحادث إلى الآن.وحسب صحيفة StarHit، فإن سيارتين كانتا تسيران باتجاه بعضهما البعض. وقام أحد السائقين الذي حاول تجنب الاصطدام بمناورة سريعة وصدم سفيتلانا التي مشت على الرصيف. وتوفيت على الفور متأثرة بجراحها.وقامت عارضة الأزياء الروسية بتحديث حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي آخر مرة في 30 تشرين الثاني الماضي.وذاع صيتها كعارضة أزياء بعد أن ظهرت على أغلفة مجلات مثل L'Officiel وBazaar و Glamour، بالإضافة إلى ذلك، فإن سفيتلانا سافيتسكايا كانت تقدم البرامج على القنوات التلفزيونية الروسية "Friday!"، وEuropa Plus TV، وZHARA TV.وسيتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في 23 كانون الاول في مقبرة "ترويكوروفسكوي" بموسكو. (روسيا اليوم)