14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كانت تعيش إلى جانب الديناصورات.. أكبر الضفادع في العالم مهددة بالإنقراض!
Lebanon 24
19-12-2024
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتعرض فصيلة الضفادع العملاقة، التي كانت تعيش إلى جانب الديناصورات وتعتبر "حفرية حية"، لخطر الانقراض حاليا في موطنها الأصلي في تشيلي.
ويعد الضفدع المائي المخوذ أحد أكبر الضفادع في العالم إذ يصل طوله إلى أكثر من 30 سنتيمترا ووزنه إلى كيلوغرام ويقول العلماء إن هذه البرمائيات لم تطرأ عليها تغيرات جينية كبيرة على مدى ملايين السنوات، لكن مستقبلها الآن مهدد.
Advertisement
وقالت الطبيبة البيطرية ومؤسسة مجموعة برويكتو أنفيبيا لأبحاث ودراسة البرمائيات في تشيلي ميليسا كانسينو، "من المحزن تعرض فصيل تمكن من التعايش مع الديناصورات ومن مقاومة الانقراض الجماعي للتهديد البشري".
وتمتد موائل الضفدع المائي المخوذ من منطقة كوكيمبو شمالا إلى جزيرة تشيلوي جنوبا، ويُعتقد أن أعداده انخفضت بنسبة 30 بالمئة على الأقل منذ عام 1990، وهو مدرج على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه "معرض للانقراض".
وذكرت كانسينو لوكالة "رويترز" أن عوامل مثل تغير المناخ، فقدان الموائل، التدهور البيئي والتلوث تسببت كلها في تناقص أعداد الضفدع المائي المخوذ، كما هدد سوء إدارة المياه والنفايات بموائله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
04:41 | 2024-12-19
19/12/2024 04:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
01:23 | 2024-12-19
19/12/2024 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:18 | 2024-12-19
19/12/2024 12:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت مؤخرا عن زوجها الثاني.. كارلا حداد تتحدث عن ابنتها وهذا ما قالته
Lebanon 24
انفصلت مؤخرا عن زوجها الثاني.. كارلا حداد تتحدث عن ابنتها وهذا ما قالته
02:07 | 2024-12-19
19/12/2024 02:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
Lebanon 24
تدهورت حالته... إبنة فنان كبير تُفجّر مفاجأة: لا يهتمون بالمرضى في المستشفى
08:31 | 2024-12-19
19/12/2024 08:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:50 | 2024-12-19
صورة لكريستيانو وجورجينا تُشعل مواقع التواصل.. ما حقيقتها؟
11:43 | 2024-12-19
ما حقيقة استئجار اليوتيوبر الشهير للأهرامات المصرية؟
10:17 | 2024-12-19
مشهد مرعب... قطار اصطدم بصهريج! (فيديو)
09:12 | 2024-12-19
جريمة راح ضحيتها طفلٌ... وهذه هويّة القاتل
08:47 | 2024-12-19
الذكاء الاصطناعي يؤلف أغنية لصاروخ "أوريشنيك" (فيديو)
05:44 | 2024-12-19
في حادث مرور بباريس... مصرع عارضة أزياء روسية معروفة
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
20/12/2024 01:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
20/12/2024 01:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
20/12/2024 01:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24