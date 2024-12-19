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كانت تعيش إلى جانب الديناصورات.. أكبر الضفادع في العالم مهددة بالإنقراض!

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:35
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تتعرض فصيلة الضفادع العملاقة، التي كانت تعيش إلى جانب الديناصورات وتعتبر "حفرية حية"، لخطر الانقراض حاليا في موطنها الأصلي في تشيلي.

ويعد الضفدع المائي المخوذ أحد أكبر الضفادع في العالم إذ يصل طوله إلى أكثر من 30 سنتيمترا ووزنه إلى كيلوغرام ويقول العلماء إن هذه البرمائيات لم تطرأ عليها تغيرات جينية كبيرة على مدى ملايين السنوات، لكن مستقبلها الآن مهدد.
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وقالت الطبيبة البيطرية ومؤسسة مجموعة برويكتو أنفيبيا لأبحاث ودراسة البرمائيات في تشيلي ميليسا كانسينو، "من المحزن تعرض فصيل تمكن من التعايش مع الديناصورات ومن مقاومة الانقراض الجماعي للتهديد البشري".

وتمتد موائل الضفدع المائي المخوذ من منطقة كوكيمبو شمالا إلى جزيرة تشيلوي جنوبا، ويُعتقد أن أعداده انخفضت بنسبة 30 بالمئة على الأقل منذ عام 1990، وهو مدرج على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه "معرض للانقراض".

وذكرت كانسينو لوكالة "رويترز"  أن عوامل مثل تغير المناخ، فقدان الموائل، التدهور البيئي والتلوث تسببت كلها في تناقص أعداد الضفدع المائي المخوذ، كما هدد سوء إدارة المياه والنفايات بموائله. 
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