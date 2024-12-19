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منوعات
"الموت لا يُعتبر نهاية للوجود".. أذكى رجل في العالم يفجر مفاجأة
Lebanon 24
19-12-2024
|
23:00
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أعلن رجل أميركي، يزعم أن معدل ذكائه يتراوح بين 190 و210، فرضية لتفسير العلاقة بين العقل والواقع وتقدم تصورا جديدا عن الموت.
وطوّر كريس لاغن، مربي الخيول البالغ من العمر 72 عاما الذي يُعتقد أنه من أذكى الأشخاص في التاريخ، فرضية "النموذج النظري المعرفي للكون" (CTMU) التي تقول "إن الموت لا يُعتبر نهاية للوجود، بل انتقالا إلى بُعد آخر من الوجود"، حيث يعتقد لانجان أن الوعي أو "الروح" لا تختفي، بل تتحول إلى مستوى مغاير لا يمكننا الوصول إليه أثناء حياتنا. وهذا يُظهر أن المفاهيم التقليدية عن الجنة والجحيم، وفقا له، هي تبسيطية للغاية مقارنة بنظرته العميقة عن الحياة بعد الموت.
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وخلال ظهوره في بودكاست "نظريات كل شيء" مع كيرت جيمونغال في مايو الماضي، شرح لاغن رؤيته للموت قائلا: "الموت ليس نهاية للوجود، بل هو إنهاء العلاقة مع جسدك المادي في هذا الواقع، وانتقالك إلى أصل الواقع".
وزعم أنه بعد الموت، يمكن للمرء أن يتلقى "جسدا بديلا" يسمح له بمواصلة الوجود على مستوى جديد من الوعي.
أما فيما يتعلق بالذاكرة والوعي بعد الموت، يعتقد لاغن أنه في البُعد الجديد، قد لا يتذكر الشخص هويته السابقة. وقال: "ذكرياتك يمكن دائما استرجاعها، لكن لا يوجد ما يدعو إلى ذلك. لماذا تتمسك بذكريات عالم لم تعد فيه موجودا؟".
واعتبر أن هذه المرحلة الوجودية التي تحدث بعد الموت ليست "الحياة الآخرة" التقليدية، بل حالة من الوجود تشبه تجربة داخل "حاسوب عملاق"، حيث كل شيء موجود ولكن لا يحدث شيء في الوقت ذاته. ورغم هذه الرؤية الفلسفية، يُصر لانجان على أن هذا الانتقال لا يمثل النهاية، بل مجرد تحول في مستوى الوعي. (روسيا اليوم)
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