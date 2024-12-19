صورة لكريستيانو وجورجينا تُشعل مواقع التواصل.. ما حقيقتها؟

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وأثارت صورة رونالدو وجورجينا في حفل الزفاف كثيرا من الجدل بين المتابعين خاصة أن الصورة انتشرت مع توقف دوري روشن بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.لكن الحقيقة أن الصورة تمت عن طريق الذكاء الاصطناعي وتم تداولها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.ولم ينشر رونالدو أو جورجينا رودريغز أو أي وسيلة إعلام موثوقة صورا لحفل زواج الثنائي.