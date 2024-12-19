Advertisement

منوعات

صورة لكريستيانو وجورجينا تُشعل مواقع التواصل.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1295147-638702496216017977.png
Doc-P-1295147-638702496216017977.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، صورة ظهر فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتفل بحفل زفافه مع شريكته جورجينا رودريغيز.

وأثارت صورة رونالدو وجورجينا في حفل الزفاف كثيرا من الجدل بين المتابعين خاصة أن الصورة انتشرت مع توقف دوري روشن بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.
Advertisement

لكن الحقيقة أن الصورة تمت عن طريق الذكاء الاصطناعي وتم تداولها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ولم ينشر رونالدو أو جورجينا رودريغز أو أي وسيلة إعلام موثوقة صورا لحفل زواج الثنائي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:35 | 2024-12-19
11:43 | 2024-12-19
10:17 | 2024-12-19
09:12 | 2024-12-19
08:47 | 2024-12-19
05:44 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24