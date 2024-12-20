سرقوا مجوهرات من أحد المنازل... وهكذا كان مصيرهم

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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط عاطلين اثنين بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بسرقة شاشة تلفاز من إحدى المعاهد التعليمية، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر القفل" ، وتم بإرشادهما ضبط الشاشة المستولى عليها.وأسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات"تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الزيتون ، لقيامها بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والملابس) من داخل شقة سكنية "محل عملها" ، وبحوزتها (جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها - مبلغ مالى"من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية" – كمية من الملابس) .. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادها ضبط باقى المسروقات المستولى عليها وضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهما (كمية من الأسلاك الكهربائية وزنت 150 كيلو جرام "مجهولين المصدر) ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة" .ونجحت الجهود في ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزتهما كمية من (الأدوات والأجهزة الكهربائية- كمية من الملابس والزجاجات العطرية ومستحضرات التجميل – أجنة حديدية) ، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب"كسر الباب" بإستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزتهم وضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها.