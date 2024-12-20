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بعد معاناة مع الشيخوخة المبكرة.. وفاة التيك توكر بيندري بويسين عن 19 عاماً

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:59
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توفيت التيك توكر بيندري بويسين، الشهيرة بفيديوهاتها الملهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمر ناهز الـ 19 عاماً، بعد معاناتها مع مرض الشيخوخة المبكرة للأطفال.

وأعلنت بيا بويسين، عبر "فيسبوك"، يوم الأربعاء 18 كانون الأول، أن ابنتها بيندري توفيت. وكانت بيندري تعاني من متلازمة "بروجيريا"، المعروفة أيضاً باسم متلازمة "هاتشينسون-غيلفورد"، وهي حالة وراثية نادرة تسبب الشيخوخة المبكرة للأطفال.
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وكتبت بيا في منشورها الذي حمل عنوان "في ذكرى بيندري بويسين المحبة": "بحزن عميق نعلن وفاة بيندري بويسين، إحدى أكثر الشابات المحبوبات والملهمات في جنوب إفريقيا".

وأضافت: "لم تكن بيندري معروفة بشخصيتها المتألقة وضحكتها المعدية فحسب، بل كانت أيضاً آخر شخص على قيد الحياة في جنوب إفريقيا مصاباً بمرض بروجيريا".

وتابعت بيا: "على الرغم من التحدّيات التي واجهتها، كانت بيندري تشعّ بالأمل والفرح بالحياة. لقد كانت صوتاً ورمزاً للتوعية بمرض الشيخوخة المبكرة وغيره من الاحتياجات الخاصة، وألهمت الآلاف بروحها الفريدة".

واختتمت قائلة: "ترجو عائلة بويسين التمتع بالخصوصية خلال هذا الوقت العصيب للغاية، أثناء تعاملهم مع فقدانهم لحبيبتهم باندري. ستتمّ مشاركة المزيد من التفاصيل حول حفل التأبين في وقت لاحق".

كان لدى بيندري بويسين أكثر من 278 ألف متابع على "تيك توك"، حيث كان يشيد بها الجمهور باستمرار بسبب مقاطع الفيديو المؤثرة التي تنشرها.

 
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