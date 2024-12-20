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منوعات
بعد 10 سنوات... محاولة جديدة لحل واحد من أكبر "ألغاز" الطيران في التاريخ!
Lebanon 24
20-12-2024
|
14:00
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كشفت السلطات الماليزية عن استئناف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة "MH370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي اختفت قبل أكثر من 10 سنوات، بناءً على تحليل جديد للبيانات.
تأتي هذه العمليات الجديدة ضمن إطار محاولة حل واحدة من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ الحديث، بعد أن فشلت الجهود السابقة التي شاركت فيها قوات أسترالية وماليزية وصينية في العثور على أي دليل ملموس عن مكان الطائرة، بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية.
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وأوضحت الصحيفة أن البحث الجديد يتم بدعم من شركة "ساوثهامبتون"، التي أطلقت مبادرة لدعم البحث في المحيط الهندي، حيث يُعتقد أن الطائرة قد تكون سقطت.
وتشمل العمليات استخدام تقنيات حديثة وتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لتحديد مناطق البحث بشكل أدق.
الطائرة MH370، التي كانت تحمل 239 راكباً، فقدت الاتصال أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في 8 أذار 2014، مما أثار العديد من الأسئلة بشأن أسباب اختفائها وموقع حطامها. (سكاي نيوز)
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