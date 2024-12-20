Advertisement

منوعات

بعد 10 سنوات... محاولة جديدة لحل واحد من أكبر "ألغاز" الطيران في التاريخ!

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1295484-638703199651380218.jpg
Doc-P-1295484-638703199651380218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت السلطات الماليزية عن استئناف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة "MH370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي اختفت قبل أكثر من 10 سنوات، بناءً على تحليل جديد للبيانات.

تأتي هذه العمليات الجديدة ضمن إطار محاولة حل واحدة من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ الحديث، بعد أن فشلت الجهود السابقة التي شاركت فيها قوات أسترالية وماليزية وصينية في العثور على أي دليل ملموس عن مكان الطائرة، بحسب  صحيفة "التلغراف" البريطانية. 
Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن البحث الجديد يتم بدعم من شركة "ساوثهامبتون"، التي أطلقت مبادرة لدعم البحث في المحيط الهندي، حيث يُعتقد أن الطائرة قد تكون سقطت.

وتشمل العمليات استخدام تقنيات حديثة وتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لتحديد مناطق البحث بشكل أدق.

الطائرة MH370، التي كانت تحمل 239 راكباً، فقدت الاتصال أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في 8 أذار 2014، مما أثار العديد من الأسئلة بشأن أسباب اختفائها وموقع حطامها. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2024-12-20
09:56 | 2024-12-20
07:31 | 2024-12-20
06:59 | 2024-12-20
05:11 | 2024-12-20
05:04 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24