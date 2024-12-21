هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا في الـ 2025.. هل أنت من بينها؟

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ستعاني بعض الأبراج في 2025 من الحظ السيئ، نظرًا لوجود كوكب زحل، حامل الحظ السيئ، من بين هذه الأبراج السرطان والثور وغيرهما.الأبراج الأسوأ حظًا في 2025:برج الحملسيعيش أصحاب برج الحمل في 2025 تحديًا في شهر حزيران، ومن المتوقع بعض العقبات غير المتوقعة، خاصة في الأمور الشخصية والمهنية، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الحياة العادية التي ينعم بها اللآن مواليد برج الحمل، وقد تشتد المشاعر، وتنشأ الصراعات البسيطة، والتي ستختبر صبرك مع العائلة والأصدقاء، علاوة على الضغط المهني والكثير من العمل، وستعاني من بعض التوتر المالي، ومن الناحية الصحية قد يكون للتوتر تأثير سلبي، لذا أعط الأولوية للراحة والاسترخاء لتجنب الإرهاق.وعلى مستوى العلاقات العاطفية، حيث قد تختبر سوء التفاهم أو الخلافات قدرتك على الصمود، إن ممارسة الصبر والحفاظ على هدوئك هو أفضل نهج لك للتعامل مع هذه التحديات، وبحلول نهاية شهر حزيران، يجب أن تبدأ الأمور في التحسن، مما يمنحك مسارًا أكثر وضوحًا للمضي قدمًا.برج الثورسيواجه مواليد برج الثور في 2025 التحديات خاصة في شهر تشرين الأول، قد تشعر أن الوقت يمر ببطء شديد وأنك تتأخر عن الركب، هذا ليس الشهر المناسب لاتخاذ أي قرارات مهمة بشأن الشؤون المالية، وعلى الصعيد العاطفي سيشعر أولئك الذين هم في علاقة ببعض الافتقار إلى الرومانسية.ويجب أن يتخذ مواليد برج الثور الخطوات المهنية بمساعدة خبير، ومن الناحية الصحية من المتوقع أن يتسلل التوتر، لذا تذكر أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة وتعتني بنفسك، قد تشعر بانخفاض الطاقة، لكن لا تضغط على نفسك كثيرًا.برج السرطانلمواليد برج السرطان، سيكون شهر حزيران هو الشهر الأصعب في 2025، لذا عليك أن تكون متيقظًا خلال هذا الشهر، قد تشعر بعاطفية غير عادية، حتى القضايا الصغيرة تثقل كاهلك في العمل، قد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، وقد تختبر النكسات صبرك، مما يجعلك تشك في جهودك، على الناحية المالية، قد تظهر تكاليف غير متوقعة، مما يرهق ميزانيتك ويضيف ضغوطًا إضافية، قد تشعر بالتوتر في العلاقات، وقد يؤدي سوء التفاهم مع الأحباء إلى الخلافات أو إيذاء المشاعر.برج الأسداما عن مواليد برج الأسد، فسيكون شهر تشرين الأول واحدًا من أصعب الأشهر في عام 2025، سيتعين عليهم إعادة جدولة الخطط المستقبلية، وقد تشعر بالتوتر في العلاقات، حيث تتحول الخلافات البسيطة بسرعة إلى صراعات أكبر.وعلى الصعيد العاطفي، قد تشعر بعدم الارتياح، وتكافح من أجل العثورعلى ثقتك وتفاؤلك المعتادين، إذا كنت تخطط لأي قرارات رئيسية، فمن الحكمة الانتظار، حيث قد لا تتكشف الأمور كما هو متوقع، وعلى الجانب الصحي قد يؤثر التوتر على طاقتك، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الدافع.برج العذراءسيكون شهر شباط هو الشهر الأصعب في العام الجديد 2025 لمواليد برج العذراء، لذا يتعين عليهم وضع خطط أفضل لهذا الشهر، على الصعيد المهني قد تشعر بالإرهاق، مع تراكم المشاريع والشعور بالبطء المؤلم في التقدم، ماليًا قد تضغط النفقات غير المتوقعة على ميزانيتك، مما يجعلك تكافح للحفاظ على التوازن، قد يحدث سوء تفاهم بين الأزواج، لذا يتعين عليهم توضيح الارتباك، سيزداد القلق، مما قد يشكل تحديًا آخر.برج العقرب فسيجد برج العقرب في 2025 أن شهر تشرين الأول هو الشهر الأكثر صعوبة بسبب ضغوط العمل، وقد تظهر مشكلات غير متوقعة، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الأمور على المسار الصحيح ويضيف ضغوطًا إلى روتينك اليومي، قد تواجه بعض النفقات المفاجئة التي تفسد ميزانيتك، مما يجبرك على إعادة التفكير في الإنفاق. إذا كنت تمر بالفعل بأي مشاكل في العلاقة، فيجب أن تكون متيقظًا، ستكون المشاعر عالية، لذا عليك التحكم فيها.(المصري اليوم)