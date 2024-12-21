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منوعات
سيدة تايوانية في التسعين تثير إعجاباً كبيراً.. شاهدوا كيف رفعت الأثقال (فيديو)
Lebanon 24
21-12-2024
|
14:00
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حظي فيديو لسيدة تايوانية في التسعين وهي ترفع أثقالا في مسابقة محلية وتحث على ممارسة الرياضة، إعجابا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفعت تشينج تشين تشين-مي أثقالا تزن 35 كيلوغراما إلى خصرها، ثم أسقطت الأثقال ولوحت بيدها بثقة للجمهور المتحمس في مسابقة في تايبه.
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وتمارس تشينج تشين (90 عاما) رفع الأثقال منذ العام الماضي، بتشجيع من حفيدتها على ممارسة هذه الرياضة بعد تشخيصها بمرضباركنسون.
وفي المسابقة المكونة من 3 جولات، رفعت تشينج تشين ما يصل إلى 45 كيلوغراما باستخدام ثقل سداسي الشكل يعرف بأنه يتيح للرياضي مزيدا من الثبات وخيارات متعددة للإمساك.
وقالت تشينج تشين، بعد المسابقة "أريد أن أنصح كل كبار السن بممارسة الرياضة... لا تحتاج إلى بذل مجهود شاق للغاية، ولكن هذا من أجل الحفاظ على صحتك". (سكاي نيوز)
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