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منوعات
بعد مقتل مراهق.. ألبانيا تحظر تطبيقًا شهيرًا لمدة عام
Lebanon 24
21-12-2024
|
23:00
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أعلنت دولة ألبانيا عن حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام؛ بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما الشهر الماضي؛ مما أثار مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء إيدي راما بعد اجتماعه مع مجموعات للآباء والمعلمين من جميع أنحاء البلاد إن الحظر، وهو جزء من خطة أوسع لجعل المدارس أكثر أمانا، سيدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.
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وأضاف راما: "لمدة عام واحد، سنغلقه تماما أمام الجميع، لن يكون هناك تيك توك في ألبانيا".
وألقى راما باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتيك توك على وجه الخصوص، في تأجيج العنف بين الشباب داخل وخارج المدارس.
ويأتي قرار حكومته بعد أن طعن تلميذ زميله البالغ من العمر 14 عاما حتى الموت في تشرين الثاني الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث جاء بعد خلافات بين الصبيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ظهرت مقاطع فيديو على تيك توك لقاصرين يدعمون القتل.
وقال راما إن "المشكلة اليوم ليست أطفالنا، المشكلة اليوم هي نحن، المشكلة اليوم هي مجتمعنا، المشكلة اليوم هي تيك توك وغيرها التي تستحوذ على أطفالنا" وفق تعبيره.
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