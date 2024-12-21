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منوعات
تعود إلى الحضارة المصرية القديمة.. مزاد عالمي يعلن عن بيع قطعة أثرية نادرة
Lebanon 24
21-12-2024
|
16:00
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كشف دار "كريستيز"، إحدى أبرز دور المزادات العالمية، إقامة مزاد عالمي بعنوان "أنتيكات"، ويضم المزاد مجموعة مميزة من القطع الأثرية المصرية القديمة إلى جانب آثار يونانية ورومانية، بعضها يقدر بآلاف الدولارات.
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ومن بين المعروضات المثيرة للاهتمام في هذا المزاد، تعرض دار كريستيز قطعة فريدة من نوعها، وهي قدم صناعية خشبية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، تعود القطعة للفترة الزمنية بين الأسرة السادسة إلى الأسرة الثانية عشرة (2345-1773 قبل الميلاد)، وتقدر قيمتها بين 7000 و9000 جنيه إسترليني.
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