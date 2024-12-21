تعود إلى الحضارة المصرية القديمة.. مزاد عالمي يعلن عن بيع قطعة أثرية نادرة

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ومن بين المعروضات المثيرة للاهتمام في هذا المزاد، تعرض دار كريستيز قطعة فريدة من نوعها، وهي قدم صناعية خشبية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، تعود القطعة للفترة الزمنية بين الأسرة السادسة إلى الأسرة الثانية عشرة (2345-1773 قبل الميلاد)، وتقدر قيمتها بين 7000 و9000 جنيه إسترليني.