لتصوير مقلب على الإنترنت.. قام برش مبيدات الحشرات على الطعام داخل متجر!

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ألقت الشرطة في ولاية أريزونا القبض على شخص زعم أنه قام برش مادة قاتلة للحشرات على الطعام في أحد متاجر وول مارت، في تصرف وصفته السلطات بـ "المتهور والخطير". ووجهت إلى تشارلز سميث، 27 عامًا، تهم التسميم على مستوى جناية، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل التسبب في ضرر جنائي وتعريض حياة الآخرين للخطر والسرقة.وقال بيان من إدارة شرطة ميسا إن الحادث وقع في 19 كانون الأول، عندما دخل سميث متجر وول مارت في ميسا بهدف تصوير مقلب لوسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح البيان أن المشتبه به استولى على علبة من مبيد الحشرات دون دفع ثمنها، ثم قام برش المبيد على منتجات غذائية مختلفة، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والدجاج المشوي الذي كان معروضًا للبيع.وبينما كان يصور مقطع الفيديو لعملية الرش، نشر سميث الفيديو على الإنترنت، ما دفع السلطات للتحقيق في الحادث. وقالت الشرطة إنه تم تحديد هوية المشتبه به بمساعدة إدارة شرطة تيمبي، حيث سلم سميث نفسه طواعية واعترف بالجرائم التي ارتكبها.وأكدت وول مارت أنها قامت على الفور بإزالة جميع المنتجات الملوثة من الأرفف، مشيرة إلى أن سلامة العملاء تبقى على رأس أولوياتها.