بالفيديو.. امرأة هندية تدعي الزواج من رجلين في وقت واحد علنًا

انتشر مقطع فيديو لامرأة من منطقة ديوريا بولاية أوتار براديش على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدعي أنها تعيش مع زوجين في وقت واحد، ما أثار جدلاً واسعًا. وفي الهند، حيث يعتبر الزواج من أكثر الروابط الاجتماعية أهمية، يُسمح قانون الزواج الهندوسي تقليديًا بزواج واحد فقط في نفس الوقت. ولكن هذه المرأة تحدت هذه القاعدة من خلال ادعائها بأنها متزوجة من رجلين في الوقت ذاته.



وفي الفيديو، تظهر المرأة إلى جانب الرجلين، وتزين خط شعرها بالسندور، وهو ما يُعتبر رمزًا للزواج في الثقافة الهندية. وتؤكد المرأة أن الرجلين هما زوجاها، وأنها تعيش معهما في نفس المنزل. علاوة على ذلك، ترتدي مانغالسوترا، وهو عقد يُلبس من قبل النساء المتزوجات في الهند، لكن مع وجود اثنين منهما، كل واحد يحمل اسم أحد الزوجين.



وعندما سُئلت عن كيفية إدارة وقتها بين الزوجين، أجابت المرأة بأنها تدير الأمور بشكل فعال. ورغم ذلك، أثار الفيديو ردود فعل متباينة، حيث شكك البعض في صحة الادعاء، معتبرين أن الفيديو قد يكون مجرد محاولة للحصول على الشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولا تزال صحة القصة محل شك، إذ يعتقد كثيرون أن هذا قد يكون مجرد تمثيل. (news18)