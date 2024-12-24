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قرار عاجل بشأن مُدرّس... هذا ما فعله بالتلاميذ داخل الصفّ وفيديو فضحه!

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:00
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في تحرك عاجل ورادع من وزارة التربية والتعليم المصرية، قررت استبعاد معلم، عقب تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو يردد فيه ألفاظًا خادشة للحياء.

وكان مدرس مادة الفيزياء في مدرسة عزبة البرج الثانوية في محافظة دمياط قد ظهر في فيديو يقوم خلاله بقول ألفاظ نابية وخادشة للحياء للطلاب والطالبات داخل الفصل الدراسي، فقام أحد الطلاب بتصوير الواقعة خلسة. (العربية)
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