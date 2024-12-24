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برجك اليوم

Lebanon 24
24-12-2024 | 23:00
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الحمل
يبدو أن الجو سيكون واعدا ومشرقا وغنيا بالتطورات السعيدة والايجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل او مؤتمر ما، وقد تحقق أمنية.

الثور
يناسبك القمر المكتمل في السرطان فكن مستعداً لجديد، وربما تفتقد الصبر، كأنك تبحث عن المشكلات بأي ثمن، فتجتر بعض القصص القديمة المنسية وتعيدها إلى الساحة.
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الجوزاء
تتمتع بنشاط كبير ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.

السرطان
تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وتسود الأجواء العدائية والمتوترة حياتكم، وتكثر الانتقادات والكلام الجارح.

الأسد
تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.

العذراء
تشعر ابتداء من اليوم بالتحسّن المستمر، فترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال.

الميزان
لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة.

العقرب
القمر المكتمل في برج السرطان مناسب جداً ، لا تتراجع أمام العقبات الصغيرة التي يضعها الزملاء في وجهك، بل واجههم وتغلب على أهدافهم السيئة.

القوس
تستوعب ما حصل معك في الماضي، وتحافظ على مشاعر سريّة لا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.

الجدي
تخفّ الحركة وتتراجع الحظوظ قليلاً، وقد يطرأ ما يجعلك مضطراً إلى صرف بعض الأموال بصورة مفاجئة.

الدلو
تبذل نشاطاً كبيراً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

الحوت
يحمل القمر المكتمل في السرطان آمالاً جديدة وانفراجات في بعض المجالات تمتد آثاره الأيجابية لتطال محيطك المهني. (السومرية)


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