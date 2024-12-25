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منوعات
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
25-12-2024
|
01:00
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دخل شاب جزائري التراند العالمي بعد ابتكاره طريقة جديدة في التسويق، إذ قام بائع الملابس هذا بتجريب سترته المضادة للماء في جميع الوضعيات، مرددا عبارة صارت شهيرة وهي "فيستا امبيرميابل".
"فيستا امبيرميابل"
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والشاب يملك محلا بسيطا في ولاية برج بوعريريج (200 كيلومتر شرق الجزائر)، وقام بتصوير عدة فيديوهات يظهر فيها وهو يجرب سترته المضادة للماء.
وفي هذه المقاطع غاص بالسترة في البحر، وفي مجرى واد، وكذلك في حوض داخل محله غير آبه بتطاير الماء على الأرضية.
كما قام في فيديوهات أخرى بأكثر من ذلك، إذ دخل محلا لغسل السيارات وجرب سترته في مواجهة غاسل السيارات، وجرب عليها أيضا وسائل التنظيف من صابون وغيره.
كل تلك الفيديوهات انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وقام كثيرون بمشاركتها والتفاعل معها، أو حتى تقليدها، كما ذاع صيتها حتى في بلدان أخرى.
فيما قام صناع محتوى بتقليدها بشكل ساخر، خاصة جملته الشهيرة "فيستا امبيرميابل"، وهي بالفرنسية تعني سترة مضادة للماء.
إقبال كبير
وعلمت "العربية" أن تسويق البائع الجزائري قد لاقى تهافتا كبيرا بعد الفيديوهات التي نشرها، خاصة أنه متخرج من الجامعة في تخصص التسويق.
أما التعليقات، فاختلفت بين من اعتبر الطريقة مبتكرة، وعادية في عالم التسويق، وآخرين وصفوا تصرف البائع بالمبتذل وغير اللائق.(العربية)
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