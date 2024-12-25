قطعوا عنه الكهرباء والماء.. فنان شهير يُقيم مع عائلته في الشارع!

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تعرض الفنان المصري صبحي خليل بطل مسلسل "المداح" هو وأسرته لأزمة كبيرة، حيث يقيمان حالياً بالشارع بعدما تم قطع المرافق الأساسية عن منزله "الكهرباء والماء والغاز".وقال صبحي خليل في تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه فوجئ بحكم قضائي حصل عليه مالك الأرض التي بني عليها العقار الذي يقيم به بمنطقة العجوزة بالجيزة، والذي يفيد بقطع كافة المرافق الأساسية من العقار بالكامل، مضيفا أنه حضرت بالفعل قوة من الشرطة لتنفيذ الحكم، وفصلت الكهرباء والمياه والغاز عن العقار.أزمة من 40 عاماًوأضاف صبحي أن الأزمة تعود لأكثر من 40 عاماً، حيث كان هناك خلاف بين مالك قطعة الأرض التي بني عليها العقار، والمقاولين الذي قام بتشييده، فقد أصبحا شريكين في العقار، لكن نشبت أزمة كبيرة بينهما، موضحا أن مالك الأرض لجأ وقتها إلى القضاء للحصول على أرضه مرة أخرى وهدم العقار، وظلت تلك القضية لسنوات طويلة بساحات المحاكم.وتابع الفنان المصري أنه بعد مرور فترة من الزمن توفي أحد الشريكين وانتقل النزاع إلى الورثة الشرعيين، الذين استمروا في القضية حتى حصلوا على حكم قضائي بقطع المرافق عن العقار.كما قال صبحي خليل إن العقار به 30 وحدة سكنية، وكل الوحدات مأهولة بالسكان، وهو من بينهم ولم يعلموا وقت شراء وحدات به أن هناك خلافاً قضائياً بين المقاول ومالك الأرض، لكن فوجئوا بذلك الأمر منذ وقت قريب.خسر كل ما يملكوأوضح خليل أنه بعد أن حصل ورثة مالك الأرض على حكم قضائي بقطع المرافق عن العقار، وجد السكان أنفسهم بدون كهرباء وماء وغاز، لذا قرروا وهو من بينهم ترك الشقة والإقامة في الشارع أمام العقار، مضيفا أنه دفع كافة مدخراته وتحويشة عمره في تلك الشقة وخسر الآن كل شيء.وكشف صبحي خليل أن كل سكان العقار ليسوا طرفا بالقضية، وأنهم ضحايا نزاع بين شريكين، لذلك ذهب وفد منهم إلى مبنى محافظة الجيزة لمقابلة المحافظ ومحاولة حل تلك الأزمة، موضحا أنهم مازالوا في انتظار قرار من المسؤولين كي يعودوا إلى منازلهم من جديد.(العربية)