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ابن 16 عامًا.. طوّر مسيّرة تحمل البشر (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:51
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تمكن طالب هندي يبلغ من العمر 16 عامًا من تطوير طائرة بدون طيار قادرة على حمل شخص يصل وزنه إلى 80 كجم، وذلك بعد استلهام فكرته من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدمة في الصين.
 
وقام ميدهانش تريفيدي، من مدرسة سينديا في جواليور، بتصميم الطائرة المسماة MLDT 01 بتكلفة 3.5 مليون روبية، واستغرق تطويرها ثلاثة أشهر.
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وتعمل الطائرة الكهربائية حاليًا بكفاءة، مع قوة تصل إلى 45 حصانًا، ويمكنها الطيران لمدة 6 دقائق بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة.
 
كما تستطيع حمل حمولة تصل إلى 80 كجم، بارتفاع أقصى يبلغ 10 أمتار لأسباب تتعلق بالسلامة. ويواصل تريفيدي العمل على تطوير نموذج هجين لتعزيز الأداء. (news18)





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