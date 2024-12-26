مطعم يستخدم زيت القلي عينه منذ 100 عام!

شهدت مدينة ممفيس في ولاية تينيسي الأميركية حالة غريبة ومقلقة لعشاق تناول الأكلات السريعة، حيث يُقدم مطعم "داير برغر" تجربة فريدة من نوعها تعتمد على استخدام زيت قلي عمره أكثر من قرن، وذلك على الرغم من التحذيرات الصحية المتكررة بشأن إعادة استخدام زيوت القلي.

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وأوضح موقع "إرم نيوز" أن المطعم المذكور كان قد تأسس عام 1912 على يدّ إلمر دوك داير، الذي ابتكر وصفة سرية للبرغر لا تزال تُقدم حتى اليوم.

وكشف كيندال روبرتسون، مالك المطعم الحالي، أن الزيت المستخدم لم يتغير منذ التأسيس، حيث يتم فقط تنقيته من الشوائب وإعادة استخدامه، ويُرجع روبرتسون "سر النكهة" إلى "شحم الطهي" الذي ابتكره داير، والذي انتقل عبر الأجيال تحت حماية مشددة. (سبوتنيك)