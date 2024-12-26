تجربة غير مألوفة... مقهى تهطل فيه الأمطار كل 15 دقيقة!

في تجربة فريدة، تحوّل مقهى "راين ريبورت" الكوري إلى معلم سياحي في سيؤول بدمجه بين الاسترخاء والتكنولوجيا، حيث يتساقط فيه المطر الصناعي بشكل منتظم كل 15 دقيقة، مستقطباً الزوار.

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في قلب منطقة إيتايوان السكنية في سيؤول، يستقطب المقهى عشاق الهدوء ويستمتعون باحتساء المشروبات الساخنة وسط زخات المطر الاصطناعي.

ولحمايتهم من البلل، يُقدّم لهم المظلات والأحذية المطاطية والمعاطف البلاستيكية الواقية من المطر.



على الرغم من أن فكرة تصميم مقهى مستوحى من المطر قد تبدو غير مألوفة، إلا أن المقهى حظي بشعبية واسعة في البلاد، من خلال تقييماته المرتفعة على غوغل.

وذكر موقع "أوديتي سنترال" أنه منذ افتتاحه الجزئي في أيار من هذا العام، أصبح شائعاً بين المؤثرين على إنستغرام الذين يتهافتون لالتقاط صورهم تحت الأمطار.

وحتى بعد الافتتاح الكبير في حزيران، لا يزال يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية.

لكن شعبية هذا المقهى تتحول أحياناً إلى مصدر إزعاج، إذ يصاب الكثير من الزبائن بالإحراج، بسبب ظهورهم في الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها الزوار خلال توثيقهم تجربة المطر الاصطناعي.