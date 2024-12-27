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في النيبال... مناطيد الهواء الساخن تزيّن السماء في مشهد ساحر

Lebanon 24
27-12-2024 | 03:22
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أطلقت بوخارا هذا الأسبوع أول مهرجان لمناطيد الهواء الساخن في النيبال، إذ تحوّلت سماء المدينة إلى لوحة من الألوان الزاهية ضمن مشهد شكّلت قمم جبال هملايا المغطاة بالثلوج خلفيته.

وقال سابين ماهارجان، أحد منظمي الحدث، لوكالة فرانس برس "رأينا أنّ علينا بدء تنظيم مهرجان مناطيد الهواء الساخن في النيبال".
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وشاركت في المهرجان مناطيد من أكثر من عشر دول.

وأكد ماهارجان أنّ "الرحلة هنا رائعة، مع إمكان الاستمتاع بمنظر الجبال والتلال والبحيرات".

وأضاف انّ "جميع مستخدمي المناطيد قالوا لنا إنهم سعداء جدا، فهذا المهرجان سيحفز القطاع السياحي في بلدنا".

وشكّلت المناطيد مشهدا ساحرا في خلفيته جبل أنابورنا المغطّى بالثلوج.

وقال مسير المنطاد ديريك هامكوك (67 عاما) "إنّ المشهد مذهل، إذ ظهرت سلسلة جبال هملايا بشكل مدهش".

وكانت هيئة الطيران المدني النيبالية أصدرت تعليمات بشأن رحلات مناطيد الهواء الساخن التي تستمر لتسعة أيام.

وتُعدّ السياحة مصدرا رئيسيا للدخل في هذه الدولة التي استقبلت أكثر من مليون زائر أجنبي في العام 2024، ويتم الاستثمار في قطاعي الفنادق والمطارات لتلبية حاجات المسافرين.
 
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