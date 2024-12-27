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ناسا تكشف عن صورة "شجرة عيد الميلاد" في الفضاء.. شاهدوها

Lebanon 24
27-12-2024 | 16:13
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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة لـ "شجرة عيد الميلاد" في الفضاء، والتي تتكون من مجموعة من النجوم الفتية وأطلق عليها اسم "NGC 2264".

وتجمع هذه الصورة بين بيانات من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا والبيانات البصرية من تلسكوب المصور الفلكي مايكل كلو في أريزونا.
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ووفقا للباحثين، بيانات شاندرا في الصورة باللون الأحمر والبنفسجي والأزرق والأبيض، أما البيانات الضوئية باللون الأخضر والبنفسجي.

ويذكر أن مجموعة النجوم NGC 2264 تقع على بعد حوالي 2.5 الف سنة ضوئية من الأرض. ونشرت هذه الصورة يوم 17 كانون الأول2024.
ووفقا لتوضيح العلماء، تظهر النجوم في الصورة على شكل أضواء زرقاء وبيضاء، محاطة بغاز يعمل بمثابة "إبر التنوب".

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