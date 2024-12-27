ناسا تكشف عن صورة "شجرة عيد الميلاد" في الفضاء.. شاهدوها

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وتجمع هذه الصورة بين بيانات من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا والبيانات البصرية من تلسكوب المصور الفلكي مايكل كلو في أريزونا.ووفقا للباحثين، بيانات شاندرا في الصورة باللون الأحمر والبنفسجي والأزرق والأبيض، أما البيانات الضوئية باللون الأخضر والبنفسجي.ويذكر أن مجموعة النجوم NGC 2264 تقع على بعد حوالي 2.5 الف سنة ضوئية من الأرض. ونشرت هذه الصورة يوم 17 كانون الأول2024.