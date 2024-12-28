فيديو يحبس الأنفاس.. طفل دخل فقاعة للعب فسحبته إلى عمق البحر

في حادث مؤسف، ابن الثماني سنوات لم يكن يدرك أن اختياره لدخول الفقاعة الكبيرة على شاطئ البحر في البرازيل ستنتهي به بعيدا هائما على سطح المياه.



وقد أظهرت لقطات فيديو شخصًا على متن قارب يربط حبلًا حول الفقاعة ويسحبها إلى شاطئ لازارو في أوباتوبا، ساو باولو، حيث التقى الطفل، الذي يبلغ من العمر حوالي ثماني سنوات، بوالديه.

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أخبر رافائيل دو برادو وكالة أنباء "متروبوليس" أن الطفل كان يلعب في الفقاعة على الشاطئ عندما انقطع كابلها وسحبها إلى البحر.



وكان رافائيل يركب قاربه مع أطفاله عندما رأى الكرة البلاستيكية العملاقة وكان فضوليًا لمعرفة ما إذا كان أي شخص موجودًا عندما توجه نحوها ورأى ما بداخلها.



تحدث إلى الطفل وحاول إبقاءه هادئًا بينما كان ينتظر وصول صديقه، ويلينجتون جونيور، في قارب سريع مجهز بشكل أفضل للتعامل مع مهمة الإنقاذ.



يتذكر جونيور: "كنت قلقًا بشأن ما إذا كان الطفل قادرًا على التنفس أم لا لأن العوامة خطيرة. هناك قدر معين من الوقت يمكنك التنفس بداخلها. لقد هدأته، وكان ذلك عندما بدأت ابنتي التصوير".



فكر الشاب في البداية في فتح الفقاعة، لكن تم تحذيره من عدم فتح سحابها.



كنت خائفا من أن تنكمش الفقاعة وهو بداخلها"، هكذا قال جونيور". وضعنا حبلًا عبر الفقاعة وسحبناها بأسرع ما يمكن، لأننا لم نكن لنتمكن من التحرك بسرعة كبيرة، وإلا فقد نؤذي الصبي".



وحذرت مجموعة رجال الإطفاء البحريين رواد الشاطئ من مخاطر استخدام الفقاعات والأجهزة الأخرى القابلة للطفو على الشاطئ عندما تكون أكثر ملاءمة للمسابح. وقالت القبطان كارولين ماجالهايس: "هذا النوع من الألعاب جديد بالنسبة لنا على الشواطئ".



"إنها تأتي من حمامات السباحة والآن بدأنا نواجه أنواعًا معينة من المشاكل لأن هذه الكرة تجرها الرياح بسهولة". أضاف مسؤول إدارة الإطفاء أن الفقاعة التي عُثر فيها على الصبي توفر "شعورًا زائفًا بالأمان".



وقال: "لكل ثلاث وفيات في البحر، تبدأ عملية الغرق بأشياء عائمة. سواء كان الأمر يتعلق بلوح ركوب الأمواج أو مرتبة قابلة للنفخ أو هذه العوامات، فإن الأشياء العائمة في البحر ليست آمنة".(العربية)









