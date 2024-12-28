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بالفيديو... خيول تقتحم متجراً!

Lebanon 24
28-12-2024 | 05:18
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر دخول مجموعة من الخيول إلى أحد المتاجر جنوبي البرازيل ومحاولتهم أخذ بعض الطعام.
 
وأمسك أحد الخيول بقطعة خبز العيد في فمه، لكنه لم ينجح بأخذها بعد أن حاول العاملون إخراجهم من داخل المتجر، حيث توجهت الخيول إلى البوابة مباشرة وغادرت قبل "دفع ما عليها". (سبوتنيك)
 
 
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