بالفيديو... خيول تقتحم متجراً!

📹🐴انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دخول اثنان من الخيول إلى مخبز في ولاية سانتا كاتارينا في جنوب البرازيل، وتمكن أحد الخيول من الإمساك بقطعة خبز بأسنانه، لكنه أسقطها قبل أن يتدخل الموظفون لإخراجهما. pic.twitter.com/eBLLjhKKzF
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 28, 2024
📹🐴انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دخول اثنان من الخيول إلى مخبز في ولاية سانتا كاتارينا في جنوب البرازيل، وتمكن أحد الخيول من الإمساك بقطعة خبز بأسنانه، لكنه أسقطها قبل أن يتدخل الموظفون لإخراجهما. pic.twitter.com/eBLLjhKKzF