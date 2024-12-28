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طالب انتحل صفة طبيب أمراض جلدية... هكذا كان مصيره

Lebanon 24
28-12-2024 | 10:14
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ألقى مسؤولو الصحة في محافظة سوهاج في صعيد مصر القبض على طالب في كلية التجارة، انتحل صفة طبيب جلد داخل عيادة غير مرخصة في مدينة جرجا.

وأدار الطالب الذي يدعى م.ع.ع، عيادة غير مرخصة ويتردد عليها المرضى وقام بإجراء جلسات العلاج والتجميل المختلفة.
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وأعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة في سوهاج، عن تمكن اللجنة من ضبط الطبيب المزيف وهو يمارس مهنة الطب ويكتب أدوية للمرضى من دون وجه حق أو مؤهلات، ما يعد خطراً على صحة المواطنين.

وتقرر إغلاق العيادة وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات. (العربية)
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