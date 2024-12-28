مأساة بائع خضار.. نزاع على أولوية المرور يكلفه حياته

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لقى بائع خضراوات في مصر، مصرعه على يد سائق ونجله بسب خلاف نشب نتيجة اصطدام بسيط بين عربة كارو بسيارة ربع نقل ملك للمتهمين.وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة من مستشفى بلقاس بوصول شاب مصاب بعدة طعنات إدعاء تعدي آخرين.وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي محمود م ال ، 28 عاماً، مقيم بمركز الستاموني ، بعد التعدي عليه بأسلحة بيضاء على يد أب ونجله وذلك بسب خلافات علي إحتكاك عربة كارو بسيارة نقل ملك للمتهمين وتوفى عقب وصوله المستشفى نتيجة التعدي.وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإنتداب طبيب شرعي لمعرفة سبب الوفاة. (اليوم السابع)