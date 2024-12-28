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منوعات
مصرع أسرة مصرية بأكملها في حادث تسرب غاز
Lebanon 24
28-12-2024
|
15:30
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لقى 6 أشخاص من أسرة واحدة في مصر، عقب تسرب غاز بمنزلهم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى اخطارا جاء بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوجود تسرب غاز بمنزل بمدينة سنورس تسبب في مصرع عدد من الأشخاص بعد إصابتهم بحالة اختناق.
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وعلى الفور ىنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن تسرب غاز وقع بمنزل، وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص باختناق وأسفر عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل الجثث إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. (اليوم السابع)
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